陳姓網路男蟲3年多前透過臉書結識14歲、國中2年級的少女，利用少女情竇初開，騙少女獻身，1年「約砲」嘿咻41次，還當起「皮條客」慫恿少女以3P、4P方式賣淫10次，大賺皮肉錢。陳為招攬「生意」，還偷拍少女性愛畫面供網友觀覽，被害少女向北檢申請犯罪被害補償，檢方補償20萬元，將向陳男追償。

檢警調查，陳平日遊手好閒，2016年11月透過臉書結識少女，明知少女年僅14歲，竟帶往旅館嘿咻，2人成為男女朋友，互稱「老公」、「寶寶」，至2017年12月5日止，2人每周約砲嘿咻，總次數至少41次。

後來陳缺錢花用，向少女提議援交賺錢，少女因愛慕陳男而配合，陳以暱稱「陳騎侶」在臉書刊登「台北情侶找單男多P聯誼、單男須酌收費用」、「台北情侶徵2至3位單男」的援交訊息，陳向網友收取2500元至5000元不等金額性交易費用，或由對方支付旅館費用、提供安非他命吸食折抵。

檢警查出，陳仲介少女援交，自2017年12月15日至去年6月20日止共計11次，1次因對方爽約外，少女曾1天各與2名男子「3P」援交2次，另有「1女戰3男」4P援交，還有1周援交3次紀錄，估計陳男約賺取6萬多元的皮肉錢。

2018年6月，陳男偷拍少女與他人性交過程，為了攬客，6月20日將性愛畫面上網傳給網友觀賞，警方因網路巡邏時發現，檢警逮捕陳男到案，檢方訊後聲押禁見獲准，並依妨害性自主罪、兒少性剝削防制條例、人口販運防制條例起訴陳。

被害少女申請犯害被害補償，檢方依《犯罪被害人保護法》補償精神慰撫金20萬元，並簽分「求償字」案，將依民事訴訟途逕追償。

(中時 )