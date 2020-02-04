工業電腦廠廣積（8050）今年營運動能看佳，隨著台股止跌反彈、配合實施庫藏股護體，今（4）日股價開高2.49％後走揚，最高上漲4.74％至44.15元，早盤維持逾4％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。

廣積為激勵員工及提升員工向心力，董事會決議自2月4日起至4月3日執行庫藏股，以轉讓股份給員工，預計在40～55元間買回2000張股票，若低於下限仍將持續執行，買回總金額上限為1.1億元。

廣積2019年自結合併營收38.15億元，年減3.05％，為近5年低點。前三季營運動能偏弱，歸屬母公司稅後淨利1.82億元，年減49.69％，每股盈餘1.52元。不過，在專案出貨帶動下，去年第四季自結合併營收11.01億元，季增達28.68％、年增達10.15％，登近2年高點。

展望今年，廣積營運展望轉趨樂觀，除了既有的美系網通客戶長期專案大單、高爾夫球練習機台持續出貨，包括日系電子白板專案、邊緣運算產品專案亦將陸續量產出貨，可望為成長動能增添柴火，上半年訂單能見度佳，法人預期營運可望逐季走強。

而廣積去年11月底公告將斥資逾6.8億元，買下正峰新位於桃園平鎮的土地廠房，據了解即是因應取得美系網通、日系邊緣運算及智慧零售等新專案訂單需求，目標新產能今年中加入量產。法人預期，相較於同業，廣積生產狀況將不會受武漢肺炎疫情影響。

(時報資訊)