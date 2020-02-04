2020年1月台灣機車總市場掛牌牌台數為46,211台，其中燃油車44,110台，電動車2,101台，油、電銷售比呈現油車占95.5%：電車4.5%，因各縣市補助辦法尚未明朗，電動車市場1月市占率重摔達92.7%。

龍頭品牌KYMCO指出，面對突如其來的武肺疫情，對台灣消費面多少有些衝擊，惟根據2003年當時SARS疫情衝擊台灣，當時汽機車市場銷售表現揚升，目前疫情對車市還暫時看不出明顯衝擊。

根據「中華電信數據所數據分析，去年底(2019年)電動車因政府購車補助一度創造銷售高峰，電動車品牌業者GOGORO最高單月銷售記錄台數一度上攻至單月22,750台，最高單月市占率達23.1%，強勢佔居機車市場第二。今年1月受地方補助政策未明朗及去年12月提前消費效應影響，機車油電總巿場滑落5萬輛以下，整體機車市場較前月衰退。在政府補助尚未明朗情況下，電動車為首的GOGORO銷售相較去年12月，1月大幅衰退約2.1萬輛，月減93.5%。

KYMCO執行長柯俊斌表示，電動車市場仍極度仰賴補助，地方政府補助辦法尚未全面公告，1月電動車銷售下滑。

1月在三大車廠銷售方面，KYMCO光陽市占率維持第一，達33.6%。SYM三陽(2206)DRG158車款熱銷，另推七期Woo115，1月整體市占達29.2%。YAMAHA山葉因Jog Sweet115與勁戰125加強促銷優惠、通路獎勵，銷售表現較以往強勁，市占率為25.2%。

(時報資訊)