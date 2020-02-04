人民幣兌美元中間價連續兩日大幅貶值，4日再貶值530個基點，兩日共貶值903個基點。據香港信報報導，4日開出的人民幣兌美元中間價報6.9779，較上日6.9249，大幅貶值530個基點。4日中間價較上日下午4時30收報7.0257，升值478個基點；較上日晚上11時30分報7.022，升值441個基點。

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