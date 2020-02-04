人民幣中間價重貶530個基點 10:232020/02/04 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價連續兩日大幅貶值，4日再貶值530個基點，兩日共貶值903個基點。據香港信報報導，4日開出的人民幣兌美元中間價報6.9779，較上日6.9249，大幅貶值530個基點。4日中間價較上日下午4時30收報7.0257，升值478個基點；較上日晚上11時30分報7.022，升值441個基點。 (工商 ) #基點 #貶值 #人民幣兌美元中間價 #升值 #人民幣中間價 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣中間價重挫373基點 09:512020/02/03 財經 疫情燒向匯市 在岸、離岸人民幣失守7元大關 12:292020/02/03 財經 在岸人民幣官方收盤重貶957基點 16:412020/02/03 財經 《匯市》今人民幣貶值1.3％，貶幅居首 17:392020/02/03 財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 台股跌近千點 下一步...？謝金河：觀察4重點 - 財經 股市將重演SARS風暴？專家：緊盯這條線 - 財經 救市神速！陸股甩暴跌陰霾 早盤猛拉2％翻紅 - 財經 官股券商連三日救火 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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