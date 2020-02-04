滯留武漢的台人共247人昨（3日）晚間包機返台，政府緊急發出醫護人員徵調令。疫情指揮中心表示，將對被徵調醫護發放津貼，護理人員每人每班5000元，醫生每人每日1萬元。

首批批滯留武漢台人包機昨晚抵台後，於今（4日）凌晨3時完成入境檢疫程序，其中3人發燒、1幼童腹痛（由1名家長陪同），5人直接後送就醫，其餘分別送往國內3處檢疫場所，上午6時20分已全數安置完畢。

機上乘客除就醫者，皆被送往隔離檢疫場。（記者鄭清元／攝影）

據《自由時報》報導，指揮中心監測應變官莊人祥表示，北中南三處檢疫場所，都會由衛福部負責指揮調度，現場也會有醫護人員值班。

據《傳染病防治法》第53條，中央流行疫情指揮中心成立期間，各級政府機關得依指揮官之指示，指定或徵用公、私立醫療機構或公共場所，設立檢疫或隔離場所，並得徵調相關人員協助防治工作。

莊人祥表示，這是繼SARS之後的首次徵調，依照徵調相關人員作業程序與補償辦法，公私立醫療機構人員薪資部分比照原日薪計算，另發放津貼；其他醫事人員每人每日2000元、其他人員每人每日1500元。

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(中時電子報)