國內口罩的產量、調配跟不上民眾實際需求，各地口罩供貨量始終嚴重不足，宜蘭縣政府衛生局4日表示，如果依照中央承諾每天撥發260萬片口罩做為民生用途，並依照人口比例分配，宜蘭縣每日應分發到5萬片口罩，但實際上宜蘭縣每日全縣各通路收到的口罩數只有約3萬4000片，這兩天兒童口罩的進貨量甚至不到1000片。

宜蘭縣政府4日上午由縣長召開縣務會議，也刻意不提供口罩，無論是縣長、副縣長祕書長及各局處首長，眾人一律不戴口罩，似乎想透過實際行動，讓民眾搶口罩的現象降溫；但民眾擔心武漢肺炎的傳染方式實在防不勝防，搶購口罩的心態恐難立即扭轉。

行政院長蘇貞昌曾公開撂話：「要人給人、要錢給錢；若未陳報，以致產生破口，絕對嚴辦」，但行政院卻是帶頭跳票，根據宜蘭縣政府統計，全縣4大超商系統共有205家門市，經過電話調查，本月1日口罩進貨1萬8180片、2日進貨2萬2350片、3日進貨1萬2535片，數量明顯不足以供應民眾所需，另外在兒童口罩部分更是少得可憐，2日只進貨850片、3日更掉到50片的進貨量。

宜蘭縣政府衛生局表示，根據當初中央所承諾，每日全國撥發260萬片民生用途口罩，並依人口比例分配，宜蘭縣每日應分發到5萬片口罩，但實際取得的口罩數與5萬片的目標仍有相當大的差距。

(中時 )