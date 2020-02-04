受惠外資與投信等法人在昨日由空翻多，而國家隊法人如四大基金及官股券商等也積逢低卡位，使台積電在今以319元紅盤開出後，即一路向上拉高，並帶動台股加權股價指數也開高衝高，至上午11：32暫報11564點，大漲209，漲幅1.85%。

台積電迄上午10：03暫報大漲9.5元，漲幅3.02%，報324.5元；另外，股王大立光同樣開高走高，已上漲2.87%，報4835元。

此外，面板、矽晶圓與被動元件等漲價或缺貨概念股，包括友達、群創、國巨、華新科、大毅、禾伸堂、奇力新、信昌電、環球晶與台勝科等，也見買盤力挺。

防疫概念股方面，極短線熱潮似乎已逐漸遠颺，在獲利回吐賣壓沈重下，雙邦被打落跌停板，花仙子也亮出綠燈，餘高端疫苗、清淨海、南六與新麗等，也多呈震盪走低窘境，目前檯面上僅餘恆大、康那香兩股仍屬相對強勢演出。

業內人士指出，由於武漢肺炎疫情之延燒與否，可望在3月明朗，使防疫概念股短多是否退潮，不宜輕忽。

不過，受惠電子股強勢反彈，而國泰金、富邦金、南亞、中鋼等重量級金融傳產集團股，則扮穩盤角色，迄上午10：16的加權指數，仍進一步衝高至11542點，勁揚187點，漲幅1.65%，成交779億元。

(工商 )