后里馬場燈區以「生物知識」、「歡笑娛樂」、「工藝科技」、「視覺美學」為4大核心策展。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

「動物狂歡嘉年華」燈區，每晚7個時段進行動態燈光展演，所有動物們都活起來，與來訪民眾問候一起狂歡嘉年華。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會主展區將於8日至23日在后里花博園區開展，后里馬場園區的「動物狂歡嘉年華」燈區將變身大型動物派對，不僅有15米恐龍，還有身穿比基尼的狐獴，12大主題、133組立體動物花燈，打造全國最大花燈動物園。觀旅局長林筱淇邀請民眾來燈區跟著音樂節奏享受派對，感受不一樣節慶氛圍。

「動物狂歡嘉年華」燈區規畫9個室外展區、3個室內展區，燈區裡的動物們一到固定時間就會動起來，隨著燈光音樂起舞，來場動物派對；更融合全球暖化、滅絕生物等議題，讓燈會更富教育意義。整個燈區不僅有趣，還能同時享受知識饗宴跟著音樂一起嗨翻天。

觀旅局表示，「動物狂歡嘉年華」燈區邀請在台中資深花燈藝術家林健兒擔任花燈顧問及監督；燈會期間每晚18：00、18：30、19：00、19：30、20：00、20：30、21：00進行動態燈光展演，每次長度3分10秒，所有動物們都活了起來，點點頭、揮揮手，與來訪民眾問候一起狂歡嘉年華。

燈區以「生物知識」、「歡笑娛樂」、「工藝科技」、「視覺美學」為4大核心策展，並以各種有趣、具視覺畫面或省思意涵等主題規劃，希望讓民眾透過賞燈更重視這塊土地；大甲區幸福社區發展協會的藺草工藝、國立自然科學博物館的科學攝影特展，以在地、傳承理念，開啟賞燈民眾新視野。

林筱淇指出，燈區規畫「勇闖侏儸紀」、「海底世界」、「熱情沙漠」、「冰山一角」、「叢林電音趴」等12大主題，多達133組立體動物花燈；包括會動的史前恐龍、戴上華麗面具的獅王眾獸、極地動物探討環保議題、超人氣狐獴變身性感肚皮舞孃、美洲豹叢林電音趴等，要讓民眾感受最熱情的花燈。

(中時 )