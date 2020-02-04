在日本被封為「牛郎界帝王」的羅蘭（Roland）昨(3日)現身台灣，他連發多則動態，記錄到夜市和宮廟趴趴走。而他除了年收入達3億日幣（約8346萬台幣）外，EQ跟自信也超乎常人，過去他曾被東京大學學生嗆瞧不起，還說有種就來東大好好念書，羅蘭則回應，對他來說，「沒有去學校，只有建立學校這件事」。

27歲的羅蘭有著182公分的高挑身材，早年他曾考進東京大學，但因未來不想當領稀少薪水的上班族，便休學經營夜店工作，結果使他一舉成為日本第一牛郎，但他不陪睡，靠著精心維持外型的決心、和客人從交朋友下手的手段，讓不少女客為他神魂顛倒，最高紀錄有人一晚為他砸下3000萬日幣。

但對於牛郎身分引來的酸言酸語，羅蘭也曾在社群網站上反擊，去年有自稱東大的學生表示鄙視他，要他真的有自信就好好回東大學習，他回應自己的字典裡沒有去學校，只有建立學校這種事，有網友自稱是他的黑粉，羅蘭回應人抬頭可能會看見飛機，「但飛機上的人根本看不見地上的人」，比喻兩人等級天差地遠，自己根本不屑留意這類雞毛蒜皮的事。

有網友問前澤友作聽說要去月球，羅蘭應該算輸了？他回應：「到我這種等級，只會思考怎麼讓月球飛向我」，有人虧他外表陰柔，「男生頭髮還留這麼長？」羅蘭霸氣回應：「因為我沒失戀過」，還笑說世上只有兩種女人，一是喜歡我的女人，其次是未來會喜歡我的女人，可見其高EQ與強大自信。

(中時電子報)