國防部從昨天起動員地區後備幹部以及現役士兵，進駐多家口罩工廠生產線支援生產口罩，今天起，後指部全面派兵力支援口罩生產，據了解，後指部是透過自願報名方式，由後備幹部及士兵報名後編組，進駐各工廠進行24小時輪班，支援人數超過上百人，不過後指部也規定，廠商必須向經濟部提出需求，再向國防部申請才可派兵，更嚴格規定，支援人員絕不得私下向工廠索取或購買口罩。

據了解，目前國防部支援的日期從昨天起至2/15日(含假日）為第一階段。支援人力分為兩種，後備服務幹部以白天為主，夜間以現役士兵為主，若遇上假日人數不足時，則由地區指揮部調派預備人力因應。

現役支援士兵必須配合工廠需求採24小時三班輪值，編組人員採固定式編組，

各單位編組人員由各縣市指揮部統一派車前往，膳食由軍方統一負責，後指部還規定，若有工廠主動提供膳食，必須婉拒。

為了慰勞支援官兵，後指部也頒布相關獎勵，包括.参與之現役人員除了給予補假外，也將多放榮譽假和以及事後給予功獎。

不過後指部也強調，所有的廠商在有需求人力時，必須向經濟部提出，由經濟部核定後，由國防部核定許可才能派遣兵力，幹部不可私下與廠商接觸以及派遣兵力支援。另外為了避免爭議，後指部還規定，支援官兵絕不可向工廠提出索取或購買口罩要求，以免外界有不好觀感。

(中時電子報)