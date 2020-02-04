1.台積電(2330)：昨外資賣超縮手、內資聯手轉買超，加上昨夜ADR漲1.54%，帶動早盤股價彈升至323元、漲逾2.5%。

2.精材(3374)：接單滿載，客戶排隊等產能，昨外資擴大買超，激勵早盤股價強彈逾6%，近逼80元關卡。

3.華泰(2329)：昨獲外資反手買超292張，帶動早盤股價彈升近2.5%。

4.立積(4968)：5G題材回溫，昨外資擴大回補買超956張，早盤放量衝上漲停，收復5日線在即。

5.矽力-KY(6415)：昨土洋對作，本人法人多頭勝出，激勵早盤股價開高走高近8%。

6.光罩(2338)：昨外資擴大買超598張，推升早盤股價強彈逾5.5%。

7.景碩(3189)：傳打進AiP天線載板供應鏈，外資持續買超，推升股價漲近3%，挑戰重回5日線。

8.聯發科(2454)：手遊市場添新兵帶旺4G出貨，昨外資反手買超79張，激勵早盤股價開高走高近3%。

9.旺宏(2337)：Switch熱銷，不理外資昨轉賣超，早盤股價續漲近2%，昨收復月線之後、今再收復5日線。

10.玉山金(2884)：營運動能穩健，昨外資大舉回補買超10,514張，早盤股價彈升約1.8%。

11.高力(8996)：外資連兩日買超計1500餘張，激勵早盤股價彈升近7%。

12.柏騰(3518)：外資昨日買超455張，多方添馬力，今早開盤反彈逾3%。

13.貿聯-KY(3665)：受惠特斯拉股價大漲近20%，搭配股價跌深，一早彈升4%，回到5日線上。

14.熱映(3373)：醫療設備題材正夯，漲停戲碼續演，來到26元。

15.勤凱(4760)：今年營運看旺，投資人恢復理性，股價回歸基本面，觸及70元前高價。

16.南六(6504)：股價大漲四成遭列警示股，惟疫情未平熄前資金持續進場，股價雖翻落200元之下但跌幅有限。

17.中租-KY(5871)：基本面無虞加上外資3日買超1213張，市場大撿便宜，早盤勁揚3%。

18.國巨(2327)：受惠供需再度吃緊，今年元月初已針對電阻、基層陶瓷電容（MLCC）調漲產品售價5%至10%，股價漲近5%。

19.大毅(2478)：武漢肺炎使供貨更加吃緊，電阻產品報價易漲難跌，股價逾6%。

20.欣興(3037)：黃石廠延遲復工占營收僅3-5%，今跌深反彈，股價漲逾7.5%。

21.台光電(2383)：黃石廠預計2月14日起復工，對業務影響不大，股價漲3.57%。

22.亞光(3019)：華為已開工，P40 Pro訂Q1末發表，新機拉貨啟動，營運增添動能，股價漲3.07%。

23.毛寶(1732)：防疫概念股紅不讓，今起雖列警示股，仍跳空拉漲停，站上逾10年新高，惟盤中漲多賣壓傾巢而出，股價直落進逼平盤。

24.亞太電(3682)：金鼠年開市後股價跌跌不休，昨獲外資反手買超1379張相挺，早盤獲低接買盤承接反彈4%。

25.基亞(3176)：GTP細胞製備場所申請案獲衛福部認可，晨盤獲買單拉抬，股價急漲7%，重返50元。

26.康普(4739)：Panasonic電池業務報喜，特斯拉飆漲20%，概念股漲聲響起，早盤聞訊強彈6%。

27.合世(1781)：全民抗「疫」，生醫股買氣強強滾，今日拉出第五根漲停，委買張數仍逾2000張排隊。

28.大江(8436)：預期今年營運仍可延續成長力道，昨獲三大法人聯手超相挺，早盤大漲6%，暫除持續破底危機。

29.恆大(1325)：全台陷入口罩荒，防疫概念股續獲買盤追捧，推升股價連拉5根漲停，逼近30元近10年高位。

(時報資訊)