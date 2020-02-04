宜進(1457)集團旗下宏洲(1413)今早股價盤中飆漲停。宏洲和戴壟技術合作研發的奈米銅抗菌纖維，成為市場在追逐抗疫題材的焦點。

宜進自民國104年1~5月，取得宏洲纖維股份及控制權，截至目前持股比例40.57%，宏洲專業生產銷售聚酯長纖維絲(POY)，公司在2~3年前和戴壟公司進行技術合作研發，奈米銅抗菌纖維已經商品化並有下游客戶製造生產抗菌襪和抗菌罩。宏洲奈米銅抗菌纖維可重覆清洗使用。

宜進集團曾偕同旗下宏洲纖維、宜進實業以及光明(4420)共同以機能、環保永續作為主題在TITAS設計館展出，並發表與DAZZEON戴壟公司攜手合作開發的「奈米銅抗菌纖維」產品，進軍機能性抗菌纖維產品市場，提供紡織業新一代健康纖維紗線。

宜進集團董事長詹正田表示，「銅」金屬是優秀良好的抗菌材料，目前在固體合金上已有相當豐富的應用，但在機能性抗菌纖維領域上，一直無法技術突破所以無法經濟地量產採用，如今戴壟科技以「關鍵奈米細化技術」能形成保持穩定分散、不團聚的奈米團簇，並製成銅抗菌母粒，可直接導入抽絲製程，均勻分散在纖維當中，不須額外進行電鍍與塗層，且具超強力的抗菌效果，尤其經染色洗滌80次以上仍有99％以上的抗菌效果。

宜進集團的3家公司自民國105年開始每一年都維持獲利，展望今年，仍將穩定成長，宜進還有業外收益可期。

(時報資訊)