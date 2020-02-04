受到LME鎳價於農曆年假期重挫影響，不鏽鋼價不漲反跌，繼不鏽鋼上游廠燁聯(9957)降價後，另一上游廠唐榮(2035)2月盤價同步開低，不鏽鋼市場受到武漢肺炎疫情影響，不鏽鋼降價，後續仍觀望相關之影響。

受到武漢肺炎疫情影響，LME鎳價自春節前夕一路下跌，不鏽鋼上游廠燁聯因此調降2月內銷盤價，主力產品300系列熱冷軋不鏽鋼產品每公噸各下調1500元，430、316系產品維持平盤；在外銷方面，每公噸下調30美元。

另一上游廠唐榮跟進降價，3日開出2月盤價，其中300系列熱軋、冷軋產品內銷價，每公噸下調2,500元，外銷價每公噸下調40美元，跌幅大於燁聯。

回顧不鏽鋼廠上游先前的報價，燁聯1月內銷盤價終止連兩個月下跌的局面，以平盤開出，外銷則率先反彈，依不同地區每公噸調漲20-30美元。

業者原預期開春後可延續漲勢，不料受武漢疫情衝擊，LME鎳價跌破每公噸13000美元，目前來到12600美元附近，相較於春節前夕的每公噸約14000美元，跌幅逾一成，燁聯2月盤價也轉開低盤。

隨著不鏽鋼上游廠燁聯、唐榮陸續降價，預計通路價格也將跟跌，不鏽鋼相關廠允強(2034)、彰源(2030)、新鋼(2032)、運錩(2069)等本季營運動能受抑。

(時報資訊)