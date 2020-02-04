賴清德副總統當選人與前立委蕭美琴美東時間3日抵達華府，蕭美琴表示，美國方面不少人想進一步認識跟了解賴清德，因此會適度安排會晤。會晤也是以個人身分進行禮貌性拜會，並沒有被賦予對特定議題進行協商或討論之任務，但基於國際上可能會想了解台灣防疫經驗，這些經驗若在私人談話中出現也不會令人意外。

蕭美琴今天在美東以本趟訪美行程顧問身分對訪美行程背景作相關介紹。

蕭美琴表示，賴清德這次以個人身分受到美國民間團體邀請至華府參加年度「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast），本次活動由民間友人極力安排促成，邀請是早在好幾個月以前進行，很高興有機會能夠在華府跟美國朋友們進一步認識交流。

針對行程部分，蕭美琴表示，美國方面不少人想進一步認識跟了解賴清德，因此會適度安排會晤，但是本次行程屬於個人行程，因此多數為私人不對外公開行程。

蕭美琴表示，這是難得機會能與美國友人多加認識，尤其國家祈禱早餐會的重要精神是宗教自由，過去，台灣跟美國在宗教自由上有共同推動的經驗，這是一個很好的雙方合作基礎。

此外，台灣許多宗教團體在全世界都有不少貢獻，不僅僅是宗教本身，還包括人道援助、災難救助或醫療教育等全球性事務，這樣的貢獻是受到肯定的，透過國家祈禱早餐會的參與，可以進一步讓華府各界友人認識到台灣民主、自由，以及對國際有所貢獻的精神。

針對武漢肺炎疫情狀況，媒體詢問本次行程是否會爭取美國支持台灣加入世界衛生組織 （WHO），蕭美琴表示台灣參與WHO是長期以來國人共同期待跟努力的目標，無論是民間、醫界、國會或行政部門等，只要有機會都會爭取，惟本趟主軸為出席國家祈禱會，會晤也是以個人身分進行禮貌性拜會，因此並沒有被賦予對特定議題進行協商或討論之任務，但基於國際上可能會想了解台灣防疫經驗，因此這些經驗若在私人談話中出現也不會令人意外。

(中時 )