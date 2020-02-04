武漢肺炎疫情延燒，大陸科學家在廣東一戶家庭群聚感染案例中，發現了引發此次疫情的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）的突變現象。

綜合香港《南華早報》、大陸第一財經報導，上海巴斯德研究所團隊上月29日在大陸學術期刊「國家科學評論」刊登研究報告，指出新型冠狀病毒在人與人傳播後出現了「驚人」的突變情形。

由研究人員崔杰領銜的團隊指出，他們研究廣東一戶感染武漢肺炎病毒的家戶案例中，發現病毒在家庭成員中傳播時，病毒基因出現「重大變化」。

文章指出，病毒經常突變，但是多數變化都是「沉默的」，不會改變胺基酸序列，對病毒行為的影響很小；另外則是會發生改變胺基酸序列的基因突變，這能夠改變病毒的生物特性，讓它適應不同的環境。

科學家在這戶廣東人家染上的病毒株上發現了2個胺基酸變化，顯示病毒在人與人傳播後開始出現突變。除此之外，研究團隊從12月30日至1月下旬期間，檢視大陸各地武漢肺炎病例後，共發現了17個涉及胺基酸改變的病毒突變情形。

至於新型冠狀病毒出現突變，會不會進化它的適應能力？團隊目前還無法下定論，文中指出，「還需要持續密切監控病毒的突變、進化、以及適應情形。」

中國科學院武漢病毒研究所研究人員石正麗也表示，目前尚無法得知新型冠狀病毒的突變速度會否比SARS或是其他冠狀病毒還要快。石正麗並未參與上海巴斯德研究所團隊的研究。

目前也尚不清楚病毒產生突變會對病患帶來什麼影響。向北京提供對抗疫情建議的大陸專家小組成員邱海波（Qiu Haibo，音譯）2日表示，還沒有證據顯示病毒突變會導致重複感染情形，不過報導指出，根據過去研究，病毒突變可能會讓已經痊癒的患者再度染病，並且騙過現行的檢測方式。

(中時電子報)