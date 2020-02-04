據網易財經報導，4日開盤，滬指低開跌2.23％，報2685.27；深指低開跌2.05％，報9578.87；創業板指數低開跌0.54％，報1786.16點；盤面上，雲端辦公、超級真菌、流感、口罩等少數板塊因新型冠狀病毒疫情而延續漲勢，摘帽、中船系、數字貨幣、航運概念等板塊跌幅居前。
不過，稍晚兩市即相繼翻紅，截至目前，滬指漲0.85％，報2769.97，深證成指漲2.08％，報9983.55，創業板指漲3.17％，報1852.66；板塊方面，銀行、保險、雲端辦公概念、特斯拉等持續領漲；惟數位貨幣、農業、海南概念、st等板塊走勢偏弱。
另外，北向資金大幅度淨流入， A股開盤24分鐘，北向資金淨流入金額已達30億元。
至於美股部分，美三大股指集體收高，道指漲幅逾140點。截至收盤：道指漲0.51％，報28399.81；納指漲1.34％，報9273.40；標普500指數漲0.73％，報3248.92；科技股方面，各家漲跌不一，蘋果跌0.27％，亞馬遜跌0.23％，Netflix漲3.74％，Google漲3.48％，Facebook漲1.13％，微軟漲2.44％；而特斯拉更大漲近20％，報780美元，創歷史新高，市值超1400億美元。
(旺報 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。