行政院拍板將來口罩購買實名制，不過每人一周限購2片，引發質疑聲浪。國民黨立委萬美玲指出，行政院原本規劃2月1日至2月15日每天配售260萬個民用口罩到四大超商跟藥妝店，現在改成實名制，由6505家健保特約藥局每家配售250個口罩，等於每天只配售162萬個民用口罩，原本應該每天配售260萬個民用口罩大減為每天只配售162萬個口罩，這些每天消失將近100萬個民用口罩到底跑去哪？

萬美玲簡單計算過後，從6號到15號每天少100萬個民用口罩，等於政府會少配售1000萬個民用口罩，再加上改變配售點，兩天停售的520萬個民用口罩，等於我們國內會有1520萬個民用口罩可能不知去向！在眾人都疾呼應該增加每個民眾購買口罩量的同時，政府卻有這麼多民用口罩未配售，根本不合理。

萬美玲呼籲行政院應該立即公開說清楚，數字上看起來消失的民用口罩，到底用在哪裡？尤其現在一罩難求的狀況下，行政院有責任及義務公開政府每天收購的口罩量，到底配售出來多少？若是有未配售的民用口罩又是用去哪裡了？唯有相關資訊完全公開透明，才能有效解決民眾買不到口罩的恐慌。

(中時 )