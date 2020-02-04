防護口罩建議使用方式

武漢肺炎疫情不斷升高，市面上口罩一罩難求，隨處可見排隊人龍，萬一真的無口罩可用，醫師建議如果不是進出醫院等高風險場所，可用厚布口罩搭配酒精消毒重複使用，萬一對酒精過敏，可改用次氯酸水抗病菌液如水神等代替。

武漢肺炎疫情持續延燒，世界衛生組織（WHO）已宣布將新型冠狀病毒疫情提升為「國際公共衛生緊急事件」。進出醫療院或是人潮眾多的場合，都需配戴口罩，國人更開始瘋搶，近日更出現買不到口罩的情形。

如果真的搶不到口罩，在非常時期如何自保？嘉義縣衛生局長前局長祝年豐醫師表示，如果不是進出醫院或人多復雜的公共場所等，民眾可以用厚的布口罩並以酒精消毒重複使用，如果對酒精過敏或擔心皮膚受傷，可改用同樣有抗菌效果的次氯酸水消毒。

祝年豐提醒，無論酒精或次氯酸水抗菌液都要在口罩內外均勻噴灑三次，特別是接觸口鼻部分不能遺漏，然後靜置三到五分鐘達到消毒效果即可使用。

不僅口罩一罩難求，連酒精也不容易入手，次氯酸水抗菌液民眾也可列入考慮。水神總經理高雅鈴說，次氯酸水消毒最早是從日本食品業界引進，一西西的次氯酸水神抗菌液效果等於一西西酒精，特別適合對酒精敏感的人使用，加上不像酒精易燃有危險性，又可直接噴口鼻眼睛消毒，確實是不錯的酒精替代品。

(中時電子報)