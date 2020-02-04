武漢肺炎疫情爆發，至今香港已有16列確診病例。今天早上香港第13例確診個案於香港瑪嘉烈醫院逝世。據了解是一名居住在黃埔的39歲男性患者，因病情惡化，不治身亡。

《東網》報導，這名39歲男病人住在香港紅磡黃埔花園11期1座，有慢性病史，於1月29日出現肌肉酸痛，1月31日開始發燒，到伊利沙伯醫院就醫、入院隔離治療，其呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，1月31日晚上10時轉送瑪嘉烈醫院。於今天(2/4)早上不治身亡。

(中時電子報)