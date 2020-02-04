創業家兄弟（8477）自成立以來持續擴大社會公益投入規模，積極拓展公益深度及廣度，並深入瞭解弱勢族群的需求，今（4）宣布攜手長期深耕智能障礙者服務的心路基金會，啟動2020年首波公益獨家合作，即日起於旗下電商平台－生活市集正式上架「心路x柴語錄限定晴雨傘」，且同步於站上「公益專區」進行銷售推廣，售出所得將全數支持心路基金會，期望吸引更多消費者關注公益機構與商品，達到拋磚引玉、讓整體社會呈現良好正向的善循環！

生活市集獨家義賣「心路x柴語錄限定晴雨傘」 首波預計上架3,500支

心路基金會以智能障礙、自閉症、唐氏症、腦性麻痺或其他伴隨有智能障礙之多重障礙者為服務對象，並以「成就智能及發展障礙者最大可能」為使命，從0-6歲的早期療育，到18歲以上成年身心障礙者之職業重建、日間照顧、夜間住宿、社區支持服務、安老服務等，皆提供完整的專業支持，每年更平均服務5,000位心智障礙者。

生活市集自2019年聖誕檔期首次協助心路基金會上架公益商品「心路歡樂聖誕手工皂禮盒」、「心路基金會蛋捲聖誕禮盒」等，期盼延續電商通路平台關鍵影響力，同時為社會盡一份心力，今年再度與心路基金會限量合作推出「心路x柴語錄限定晴雨傘」義賣，預計上架3,500支，並為今年本活動唯一電商銷售通路，義賣商品由知名插畫家「柴語錄」公益聯名，加入可愛暖心柴犬元素，單支249元，購買最大組數最低單支190元有找，希望邀請廣大消費者一同響應公益！

2019下半年公益銷售金額較上半年增逾90% 生活市集盼延續發揮通路平台影響力

創業家兄弟總經理廖家欣表示：「隨著公司持續深耕發展，我們始終秉持『取之於社會，用之於社會』的初衷，也認為應肩負起社會更多的責任與影響力；而做為電商通路平台角色，我們近年來積極擴大公益服務，不僅免費提供上架銷售平台，不收取上架費、成交不抽成，所得全數支持公益機構，並協助商品銷售推廣作業，去年中更首度成立常態性『公益專區』，全面提升公益商品規模，帶動2019下半年公益銷售金額較上半年大幅成長超過90%；此外，去年下半年我們透過率領公司同仁親自前往公益機構擔任一日志工，藉由實際的志工學習體驗，更深入理解各方弱勢族群需求，2020年我們也將持續邀請更多公益機構一同響應愛心公益義賣，持續以落實企業社會責任、發揮通路的正向影響力為目標，照護社會各角落的需求。」

(工商 )