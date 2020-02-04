巴西衛生部長Henrique Mandetta於當地時間3日表示，新型冠狀病毒肺炎疫情風險升高令人擔憂，巴西已決定自武漢撤僑，並將宣布全國衛生緊急狀態。巴西迄今為止尚無新型冠狀病毒肺炎確診病例。

路透報導，Henrique Mandetta表示，將派遣一架包機撤回40名巴西僑民，武漢約有55名巴西人，其中40人希望撤離。Henrique Mandetta表示，這些人將在一軍事基地隔離18天，並表示，這些巴西僑民登機前將先進行體檢，有症狀者將不允許登機。

報導援引巴西衛生部發言人指出，正與中國政府協商，以便取得撤僑包機在武漢的落地許可，搭載希望離開武漢的巴西人回國。

此外，Henrique Mandetta表示，衛生當局正在檢驗聖保羅州、南大河州、聖卡塔里納州和里約熱內盧的14名疑似病例，此前已排除其他13名病例。

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