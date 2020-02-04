日系豪華車品牌凌志（Lexus）汽車，自2018年11月發表跨界休旅車（CUV）UX以來，以前衛外觀、跨界休旅設計深受消費者喜愛，UX車系2019年在台銷售近4,600輛，一舉奪下豪華CUV級距銷售冠軍。

凌志總代理和泰汽車4日表示，2020年式UX車系已全面升級完整LEXUS Safety System+ 2.0智動駕駛輔助系統、Apple CarPlay及Android Auto智慧型手機連結等配備，同時導入全新等級－UX200菁英PLUS版。與UX200菁英版相比僅加價4萬元，即能享有市價超過10萬元的配備，建議售價143.9萬元。

和泰車介紹，UX200菁英PLUS版奠基於菁英版上強化，除擁有菁英版的配備及外，更新增Smart Access智慧型車門啟閉系統，全新銑黑式樣18吋鋁圈，以及標配普利司通失壓續跑胎，使輪胎在喪失原有胎壓後，仍可於一定速度內短時間行駛，以保障安全性，行李箱原先存放備胎的空間得以空出，進而創造出更大的行李箱空間。

(工商 )