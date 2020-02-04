武漢肺炎疫情持續升溫，引發臺灣在內的全球民眾，瘋狂搶購口罩和酒精，加上政府從2月6日起，口罩改採實名制販售，每人7天內限購2片口罩，令外界恐慌，如此口罩就只能重複使用，無法頻繁更換。醫師洪永祥在臉書上教導民眾，如果真搶不到口罩，可以利用一片「薄薄的2×2紗布」加工一下，即可延長口罩使用壽命。

如果真搶不到足夠外科口罩更換，醫師洪永祥建議，可改買2×2紗布加工，攤開來墊在口罩內側。（圖／翻攝臉書）

洪永祥在臉書中提到，一般外科口罩有三層結構，使用約一天就要拋棄，最外層是不織布，可防水、很堅韌，可防潑水，阻隔外在飛沫；中間為噴熔不織布，能過濾病毒、細菌，但一但潮濕就會破壞結構；而內層為吸水材質，吸收了口鼻濕氣，減少中層因潮濕而破壞其過濾效果。

如果真搶不到足夠外科口罩更換，醫師洪永祥建議，可改買2×2紗布加工，攤開來墊在口罩內側。（圖／翻攝臉書）

若真搶不到足夠的口罩更換，洪永祥建議，民眾可以準備一片薄薄的2×2紗布，攤開成薄薄一片、墊在口罩內面，使用半天就換一塊紗布，就可以輕鬆延長口罩使用壽命，降低感染病毒風險。

如果真搶不到足夠外科口罩更換，醫師洪永祥建議，可改買2×2紗布加工，攤開來墊在口罩內側。（圖／翻攝臉書）

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(中時電子報)