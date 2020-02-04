為系統為保障學生權益，台北聯合大學今（4）日統一4校各項課程選課及修課時程，共同決定台北大學、台北科技大學、台北醫學大學及國立台灣海洋大學同步在3月2日開學。

海洋大學校長張清風擔任今年台北聯合大學系統總校長。他表示，為因應新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情，國內各大學積極啟動各項防疫機制，包括調整開學時間及研議彈性修業措施等，台北聯合大學系統4校也密切討論，4所大學校長一致決定，為考量學生就學權益並兼顧各校實際狀況，為方便跨校選課、修課，統一4校各項課程時程，一致在3月2日開學。

台北聯大表示，這幾年台北聯合大學系統全方位推動各項合作方案，強化資源共享，提供師生更大發展空間，包括課程資源分享、開放學生跨校選課、互認學分，推廣跨校輔系、雙主修及國內交換生機制，統計近4年來跨校選課學生人次已經超過4000人，近兩年跨校修讀輔系或雙主修學生人次也近40人，師生交流頻繁，是一個實質且關係緊密的大學系統。

張清風強調，這一次新型冠狀病毒的疫情將改變大學的教學模式，可能出現更多的彈性授課模式，包括同步、非同步之遠距教學、網路直播授課等等，未來臺北聯合大學系統將更積極與時俱進的推動開發新型態課程，持續推廣及製作MOOCs課程供台北聯合大學系統教職員工生修讀，發揮4校磨課師課程效益。

台北聯合大學系統4所大學在學術發展各有專精，台北醫學大學著重醫護、藥學、生醫與營養，台北科大在建築、設計、資訊與工科見長，台北大學以文、法、商、政與人文社會科學最強，海洋大學則在海運、養殖、養殖、食品、海洋生物、海洋科學、海洋工程等海洋相關領域表現首屈一指，彼此異質性高，正好互補，是目前國內各大學系統中領域最完整的「高等教育策略結盟」。

(旺報 )