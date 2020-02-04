中市府邀請無人機團隊規畫「800台無人機」，在空中打造璀璨奪目的炫麗展演秀。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

台灣燈會打破國內無人機展演架數紀錄，透過2D平面圖型構築3D圖案的變化，「百年古蹟湖心亭」讓成像更顯立體。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會后里馬場主展區，將於8日盛大開幕！現場除有炫麗精緻的燈飾造景外，在主展區西方的天空將會出現耀眼奇景；中市府邀請無人機團隊規劃「800台無人機」在空中打造璀璨奪目的炫麗展演秀，以台中在地故事與人文特色編織出精彩絕倫的動畫圖騰，從開幕到閉幕每天晚上都有展演活動。

觀旅局長林筱淇說，台灣燈會打破國內無人機展演架數紀錄，透過2D平面圖型構築3D圖案的變化讓成像更顯立體，並以「2020台灣燈會在台中」圖樣做開場，再轉變成專屬台中的「駿馬奔騰在馬場」、「舊山線鐵道后豐鐵馬道」及「百年古蹟湖心亭」，也將台中最道地的特色小吃「珍珠奶茶」動畫及年節特色圖騰呈現於空中。

觀旅局指出，台灣燈會首創全台規模最大800台無人機展演，除在開閉幕日（8日及23日）以800台各展演1場，感恩日（7日）及燈會期間（9日-22日）以500台展演1場，更於14日西洋情人節當日打造限定專屬甜蜜戀人主題的展演，推薦民眾遊台中，日賞美景饗美食，夜賞花燈宿好旅。

林筱淇提醒遊客，因無人機展演受天候影響甚大，為考量展演的完整性與飛行安全，如遇下雨或4級以上陣風則延後或取消展演；相關資訊會在現場廣播及APP推播給民眾第一手消息，無人機詳細展演時間及訊息可至「2020台灣燈會」網站（https：／／theme.taiwan.net.tw／2020TaiwanLantern／）查詢。

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