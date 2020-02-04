新型冠狀病毒(2019-nCoV，以下稱武漢肺炎)引發的肺炎疫情持續升溫，先前政府實施口罩統一收購並在超商等地點限量販售的機制，在各地引發民眾搶購亂象。為讓更多人能夠購買得到口罩，並避免囤貨，口罩販售確認轉為實名制購買。那麼到底在哪才買得到、怎麼買、鄰近家裡的健保特約藥局還有沒有口罩存貨，以上這些你想知道的問題，都可望透過升級版「超商口罩現況回報」地圖查詢得到！

針對先前全台各地出現的口罩搶買風潮，好想工作室工程師Howard基於Google地圖開發出「超商口罩現況回報」地圖，讓民眾可以主動回報那些超商尚有存貨可以購買。為遏止口罩搶買風潮與囤貨現象，行政院在3日晚間拍板，自2月6日起購買口罩將採實名制，未來民眾須持健保卡在全國6000多家的健保藥局購買，每人7天內僅能購買一次，最多購買2片，每片價格則從8元降為5元。

口罩販售實名制2月6日上路，一圖秒懂怎麼用身分證買。（圖／衛福部提供）

根據政府公告，全台可販售口罩的健保特約藥局約有 6000 多家，民眾需持健保卡購買。每家特約藥局每天將會鋪貨成人口罩200片、兒童口罩50片。為了協助民眾可以更完整得知各特約藥局口罩存貨現況，將委由政務委員唐鳳與「超商口罩現況回報」地圖的工程師團隊聯繫，合作開發「藥局版」口罩存量回報系統，讓民眾可以快速查詢哪一間藥局還有口罩可購買。

針對當前口罩購買已改為實名制，且須前往健保特約藥局購買。原「超商口罩現況回報」地圖網站已公告暫停使用(因為只能查詢超商口罩現況)。推估需等候升級至「藥局版」才會再度開放使用，還請民眾留意。

據了解，全台灣共有52個偏遠鄉鎮沒有健保特約藥局，將請縣市政府所轄的衛生所協助販售口罩；行動不便的獨居長者、身心障礙者等，將請疫情指揮中心協調地方政府釋出存量，提供給需要的弱勢族群。未來等候口罩市場搶購情況降溫，或者武漢肺炎疫情穩定後，口罩限購數量、還有購買方式等，將隨時進行調整。

(中時電子報)