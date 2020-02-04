和泰汽車（2207）旗下abc好車網2019年瀏覽量突破4,300萬，全年刊登數也突破4.7萬輛，刊登總金額達373億元，創歷史新高。順應購車熱潮，abc好車網推出「購車好禮活動」，只要在abc好車網找到想要的車預付3％購車金，再到該車商店面支付97％尾款，就送多重限量好禮，包括：百萬車款加碼贈限量大金空氣清淨機（市值1.78萬元）、一年免費全鋒道路救援 、一年免費中古車汽車保固、指定車款七天不滿意可退車等。

abc好車網指出，除送優惠大禮與保障外，全站優質物件，包括豐田、凌志、賓士等品牌中古車，也不定時降價吸客，甚至超級豪車品牌瑪莎拉蒂（MASERATI）甚至祭出價格下殺49萬元的超級優惠吸客！

根據監理站最新資料顯示，台灣中古車市場過戶量2019年有約70萬輛，市場具有龐大商機，據abc好車網統計，不論是熱門搜尋車款還是電話詢問量前幾名車款皆由豐田、凌志、賓士、寶馬（BMW）拿下，但中古車交易過程中資訊不夠透明，導致負面新聞頻傳不斷，abc好車網推出嚴格把關的「abc網路/平輸好店」、「全台最大原廠認證館」，承諾在消費者購車前預先把關優質車源，以abc好車網網路好店三大/平輸好店六大安心保證及原廠認證，解決購買中古車的弊病，提供安心又便利的中古車交易環境。

且為了讓消費者逛的「更輕鬆更smart」，abc好車網2019年不僅進行網頁大改版，也推出「速配愛車」、「熱門車款推薦」、「車款市場聲量」等創新服務，讓消費者更容易找到想要的車輛。和泰聯網總經理戴恒祜指出：「今年abc好車網不僅提升現有服務，也因應我國行動上網率普及化，推出abc好車網+ APP，讓消費者能夠在APP上面快速找車、進行車價/里程查詢、找加油站／停車場及保養維修廠的據點等服務，滿足消費者「一站式」用車體驗，更有效的黏住消費者。」

(工商 )