隨著武漢肺炎如野火燒不盡的漫延時，全球也掀起一股重視運動、飲食與健康風潮，蘋果（Apple）的App Store及谷歌（Google）的Play Store兩大App平台的健康與運動類App，App營收也大幅成長。

根據市調機構Sensor Tower統計調查指出，全球受到武漢肺炎疫情影響，也引發一股重視運動熱潮，從健康與運動類App的下載量與營收來看，都創下亮眼的成績。從全球此類App下載的第一名來看，1月份的用戶在App上付費營收就有1,040萬美元（約新台幣3.12億元）。

以類App排名第一的Calm，除了1,040億美的用戶費用貢獻外，其用戶數與同期相比也成長了4.5％。美國是主要營收來源，占比約56％，其次是英國及加拿大。第二名的Headspace，用戶在App上付費的貢獻也有700萬美元（約新台幣2.1億元），相較同期的成長幅度高達51％，美國、英國是主要營收貢獻區域。

第三名則是健康與運動類App中的常客MyFitnessPal、第四名則以女性運動為主題應用的SWEAT，第五名為WW（Weight Watchers）。

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(中時電子報)