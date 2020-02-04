高市新聞局長鄭照新就任後首次受訪，表現中規中矩。（林宏聰攝）

韓國瑜競選期間的競辦發言人鄭照新轉任高市新聞局長，4日首度接受媒體聯訪，一改過去韓幕僚強勢態度，身段更為柔軟，尤其針對武漢肺炎疫情，他向中央釋出善意，強調這是新的病毒型態，中央地方應共同摸索，打造最有效的模式，即使防疫措施可能有所不足，地方若接觸相關資訊，第一時間會善盡向中央通報跟轉達的責任，「以鼓勵代替批評，我想這是地方跟中央一起合作最好的態度」。

鄭照新3日報到，4日高市府市政會議舉行正式宣誓就任儀式，會議後他首度以高市新聞局長身分接受媒體聯訪，記者問他未來如何定位自己的角色，鄭照新說，既是高雄市政府新聞局長，他的責任就是跟市府同仁一起努力服務高雄鄉親，並把正確有效的資訊傳遞給市民朋友們，讓大家了解到市府的努力，同時也盡量去了解市民需求，務求每天都要對得起高雄市民的託付。

媒體詢問，由於他曾擔任立委江啟臣的助理，如今到韓市府服務，外界解讀「韓江連線」成形，可能影響國民黨主席的選舉；他澄清，這並非誰跟誰的連線，他向江啟臣報告說要到高雄擔任新聞局長時，江非常鼓勵國民黨應該有更多的年輕人們到中南部基層服務，讓所有的年輕人更加貼近基層需求，了解廣大中南部朋友的心聲。

鄭照新表示，過去他媽媽也是在岡山長大的，所以這次回到媽媽的故鄉來服務，他感到非常榮幸。

他強調，市府目前最重要工作第一個是防疫，第二個是推行市政，市府同仁戰戰兢兢，希望力求在防疫及推行市政兩者可以並行不悖。

對於口罩限購政策，鄭照新表示，目前高雄每天所需求的口罩量，最基本是35萬份，防疫工作需要中央跟地方一起來配合，去打造一個最有效的防疫模式。畢竟這是新型的感冒或病毒型態，中央地方應共同摸索，打造最有效的模式，來共同努力，即使可能有所不足，地方如果接觸相關資訊，第一時間會善盡向中央通報跟轉達的責任，那麼也給中央多多鼓勵、多多的支持，以鼓勵代替批評，這是地方跟中央一起合作最好的態度。

(中時 )