武漢肺炎疫情升溫，多家民間企業針對防疫照顧假有彈性做法，北市副市長黃珊珊4日指出，由於市府是公家機關，公務員請假規則沒有防疫照顧假名稱，僅能用現行的家庭照顧假，使得2周假將有7天無法給薪，盼中央有明確規範。

家庭照顧假是《勞基法》本來就有的法令，但包括北市公務人員請假規則、公有管理要點和約聘雇請假辦法都沒有防疫照顧假名稱。

黃珊珊今表示，雖然中央訂了防疫照顧假，但公務人員請假規則沒有這個名稱，只能用現行的家庭照顧假，1年有7天額度，2周有7天會給薪，另7天在沒有這名稱情況下是無法給薪，就算公家機關財源豐厚也不能給薪，這是比較困難的，希望中央有明確規範。

此外，黃珊珊說，針對防疫照顧假昨北市人事處向人事總處了解，公務機關也有約聘雇人員、職工適用《勞基法》，牽涉到防疫照顧假問題，因為北市府是公家機關，所有一切都要配合中央規範，很多民間企業有不同彈性做法，但是因為市府彈性有限，所以到昨晚還在向人事總處徵詢，討論出來應該全國會統一。

黃珊珊指出，北市臨時人員、聘雇人員及職工還是希望爭取到除了《勞基法》有的家庭照顧假外，防疫照顧假是否外加，另不要扣到家庭照顧假，公務部門應該做表率。

她說，還有以工代賑，已請北市社會局了解，因為這些都是比較弱勢的，在北市預算額度可以控制情況下，將從寬處理。

(中時 )