大陸武漢肺炎情況越來越嚴重，疫情已朝全球蔓延，各國高度警戒，紛紛安排飛機至武漢撤僑，昨(2/3)台灣首架武漢台商包機抵台，機上載了247名台商，而這架「危險包機」上的機組人員也讓人相當感佩，主持人陳文茜透露，助理的妹妹就是機上空服員之一，並揭露她勇敢無私的故事。

陳文茜透露，昨天的武漢包機上的機組人員，其中一名空姐是她助理的妹妹，而他們的家庭，有著悲傷的故事，爸媽在很年輕的時候，因車禍、癌症相繼病逝，媽媽車禍離世時，孩子才10歲左右，爸爸離開的時候，兩姊妹都還沒20歲。

陳文茜表示， 驟失親人這種很深的悲傷，是這個家庭熟悉的事件，而當空服員妹妹跟家人說她要飛武漢包機、回台後自主隔離14天不出門，家裡的姊妹們持反對意見，紛紛表示憂慮，「一個表示：這樣不好吧？一個表示他們怎麼選的？一個說：太危險了！」，沒想到妹妹回答簡單扼要：「我自動報名」。

陳文茜請大家向這個女孩學習，「她的身體很單薄，但她的意志很堅強」，如今人人聞武漢肺炎色變，謠言滿天飛，甚至傳貓狗是感染源，有謠傳人們在絕望中為了救自己，或活活將愛犬丟下樓，或社區居民趁主人不在，活埋人家的貓，讓她嘆：「人因恐懼死亡而自私，因自私而殘酷。在死亡的恐懼面前，人是怯弱者」，直呼在死亡之前，「人性的黑暗面往往沒有底線」，盼眾人不要再傳被隔離者的可能安置地點，而是該為受苦及死亡者祈禱，也希望早日找到因應藥物。

(中時電子報)