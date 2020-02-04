黑龍江省高院日前發相關通知，通知表示，故意傳播新型冠狀病毒病原體，最高可判死刑。

環球網2月4日報導，黑龍江省高級人民法院近日制發《關於嚴厲打擊涉疫情防控相關刑事犯罪的緊急通知》。表示依法嚴懲疫情防控涉及的9類36種刑事犯罪，最嚴重可判死刑的包括3類犯罪。其中在危害公共安全類犯罪提到，故意傳播新型冠狀病毒病原體，危害公共安全的，最高判刑死刑。

在生產、銷售偽劣商品類犯罪中，在預防、控制新型冠狀病毒疫情期間，生產、銷售偽劣的防治、防護產品、物資，或者生產、銷售用於防治傳染病的假藥、劣藥，構成犯罪的，最高判刑死刑。

在貪污、侵犯財產類犯罪，貪污、侵佔用於預防、控制新型冠狀病毒疫情的款物或者挪用歸個人使用，構成犯罪的，最高判刑死刑。

此外幾類刑事罪行還包括危害國家安全類犯罪、擾亂公共秩序類犯罪、擾亂市場秩序類犯罪、瀆職類犯罪和破壞環境資源保護類犯罪。

(中時 )