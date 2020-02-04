中央流行疫情指揮中心宣布，6日起口罩販售將採實名制，民眾持本人健保卡至健保特約藥局購買，每人每次限購2片，7天內不能重複購買。花蓮縣共96家健保特約藥局，其中秀林、萬榮、卓溪、富里鄉因無健保藥局，可到當地衛生所購買，豐濱鄉則在花蓮醫院豐濱分院辦理，衛生局將在假日加班派員辦理。

花蓮縣衛生局副局長鍾美珠 表示，縣內96家健保特約藥局，其中花蓮市53家、新城3家、吉安20家、壽豐5家、鳳林3家、光復3家、瑞穗2家、玉里7家；至於秀林、萬榮、卓溪（3個山地鄉）以及富里等鄉鎮因無健保特約藥局，將由衛生所執行刷健保卡領口罩，豐濱鄉民請至花蓮醫院豐濱原住民分院，衛生局假日加班加派人員洽辦。

鍾美珠表示，為分散購買人潮，身分證字號末碼雙號者可於每週二、四、六購買，單號者可於每週一、三、五購買（身份證末碼「0」為偶數），週日則開放全民皆可購買。另上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同；同時，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。

鍾美珠也提醒，疫情期間，多留意自身衛生習慣，口罩使用時機應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，健康民眾及一般學生無須戴口罩，請將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用。

(中時 )