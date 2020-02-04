消息人士透露，考量武漢肺炎疫情恐削弱原油需求，石油輸出國組織（OPEC）與包括俄羅斯等國在內的減產盟友－即所謂的OPEC+，正考慮大規模減產。

路透報導，消息人士透露OPEC+考慮將原油產出再減少50萬桶/日。消息人士透露，OPEC+考慮於2月14、15日舉行部長級會議，較原定的3月5日、6日開會提前。

CNBC報導，OPEC成員國代表擬於本周二、周三在維也納開會，討論如何因應武漢肺炎疫情爆發造成需求減弱的衝擊。OPEC與其減產盟友可能將產能大減逾100萬桶/日。

華爾街日報則報導，OPEC官員透露產油大國沙烏地阿拉伯考慮每日減產100萬桶。

OPEC+在去年12月達成協議，於2020年3月底前每日減產170萬桶。

周一紐約3月期油收跌1.45美元或2.8%，為每桶50.11美元，創下2019年1月來新低，盤中一度跌破50美元大關，最低跌至49.91美元。倫敦布蘭特4月期油收跌2.17美元或3.8%，為每桶54.45美元，創下2018年12月31日以來新低。與波段高點相比，兩檔期油價格雙雙宣告進入熊市。

伊朗石油部長Bijan Zanganeh表示，油市承受著壓力，而油價已跌破每桶60美元，必須採取行動使市場取得平衡。

(時報資訊)