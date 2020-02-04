受美股昨指數收紅，道瓊指數漲近150點，美股四大指數終場全數收漲，其中以那斯達克指數漲勢最為強勁。受股美股反彈和政府基金護盤，以及外資轉賣為買的3因素下，台北股匯市今天齊揚，而今天也恰好是農曆24節氣中的「立春」。24節氣的第一個節氣是「立春」，「立」是開始的意思，「春」就是動，表示寒冷的冬天快要結束了，大地萬物開始有生機，春天即將降臨大地了。節氣的立春，稍稍抒緩日前全球股市籠罩武漢肺炎疫情的悲觀氣氛。

台北外匯經紀公司新台幣匯價今早以30.34元開盤，盤中升破30.2元，最高匯價來到30.215元，升值1.17角。在亞幣中，今早新台幣匯價表現最為強勁。人民幣今中間匯價為6.9779元，貶值5.3分。

匯銀分析，世界衛生組織宣布，冠狀病毒疫情爆發是全球衛生的緊急情況，促使美國及其他國家上周五相繼加強對華旅行的限制。使美元兌一籃子貨幣自1月29日開始，因避險情緒高漲而走升，離岸人民幣亦貶破7關卡，帶動澳紐幣下滑至近幾個月低點。今早美元指數在97.8附近。

(時報資訊)