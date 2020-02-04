台積電(2330)股價今日開高走高，盤中大漲10.5元，收復鼠年開紅盤三天以來的一半失土以上。外資在新春開紅盤三個交易日，累計三天以來賣超5萬4126張；加上封關前，則連續七個交易日賣超，累計賣超11萬7998張。

美國科技股周一強彈，台積電ADR周一收54.77美元，上漲0.83美元或1.54%，折合新台幣每股約332.3元。台積電周一在台股收盤價跌至315元。距封關前的收盤價333元，跌掉18元。

台積電ADR上周的周線重挫6.57%，且連續第3周收低。但台積電ADR周一收高，台積電今日於台股之表現更為強勁，今開高4元為319元，盤中大漲10.5元為325.5元，重回短期均線以及季線的約320.5元之上，技術面有扭轉劣勢的跡象。

台積電法人說明會於年前舉行，公司對本季營運樂觀，但受到武漢新型冠狀病毒疫情延燒衝擊，外資大舉賣超，在開紅盤後近三個交易日股價大跌18元。

台積公司今年為強勁成長的一年，全年營收預估優於業界的平均成長17%；以本季來看，台積公司表示，受惠客戶對先進製程需求強勁，預估今年第一季美元營收約102到103億美元之間，僅比上季高峰小減0.9%到1.8%，以美元匯率29.9元計算，折合新台幣3049.8億元到3079.7億元，季減2.9%到3.9%，毛利率為48.5%-50.5%，營業利益率37.5-39.5%，均維持高檔水準。

台積公司本季將是歷年營運表現最佳的第一季，但受到武漢疫情影響，分析師擔憂短期蘋果手機銷售較原預期下滑，連帶影響供應鏈之一的台積電，外資賣壓本周一尚未明顯趨緩。

(時報資訊)