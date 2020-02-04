代理緬甸國際航空的金遠東旅行社董事長陶世龍4日指出，緬甸交通部2月1日來文要求緬甸國際航空，因中國屬武漢肺炎疫情擴散區域，即日起停飛中港澳台相關航班，但是對其航空公司並未提出禁令，仰光也無禁令，形成不公平待遇，公司遭無預警停飛，求助無門，目前約有102位旅客滯留緬甸，希望台緬雙方有關單位協助儘速解除禁令。

自2016年起 金遠東旅遊集團為響應政府「新南向政策」積極推動 東南亞等國之旅遊交流，加上緬甸是新南向政策亟欲推動的藍海區塊，越來越多台商產業在緬甸布局設廠, 且台灣旅客遊緬甸人數近年大幅成長。為看重台灣市場，緬甸國際航空與金遠東國際旅行社合作以包機直航的形式開闢「台北－曼德勒（瓦城）」 , 空中航程4小時即可抵達，讓遊客能輕鬆前往不需轉機。

由於看好台緬兩地大量的觀光與商業需求，以包機直航的形式開闢「台北－曼德勒（瓦城）」 ，2020年1月18日才開航，每週六出發，並規劃自4月22日起增闢為每週三、六出發，每週飛兩班次，新航線的加入將可提供台灣旅客赴緬甸旅遊更多樣且便捷的選擇, 且更方便台商在東協市場的布局，對於政府新南向工作的推動，在文化、教育、人文、旅遊及經貿等整體方面將有更多實質的進展。

台灣唯一直航緬甸曼德勒，今年年初才開航，但飛了3班之後，突然接獲通知：緬甸政府官方以武漢冠狀病毒疫情必須取消航班為由， 要求緬甸國際航空停止飛航曼德勒-臺北-曼德勒，造成前三班包括2／1號飛去，共有超過126人原本2／8要返臺，如今卻沒有直飛航機能將旅客運送回來。

金遠東旅遊集團呼籲緬甸政府官方，比照越南盡速恢復「緬甸國際航空台北－曼德勒（瓦城）」航班，避免因錯誤的決定造成遊客的不便，影響國人前往旅遊之意願，最後請託相關政府單位給予旅客及業者協助。

陶世龍表示，如果緬甸方面明天仍無回應，公司將設法安排旅客從曼谷、吉隆坡或香港返回台灣。

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