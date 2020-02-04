意外總是難以預料，衛生福利部107年死因統計顯示，意外事故為國人十大死因中的第六位，在25-44歲人口的死因排名更是高居第三位，凸顯加強意外傷害保障的重要性。

康健人壽為幫助年輕人和中壯年族群補強失能保障缺口，推出「康健人壽鍾愛意生終身傷害保險」，為市場上少見的提供高額保障的終身型意外傷害保險，青壯年族群每月平均支出新台幣1,000元左右的保費，就可打造最高1,200萬元的意外傷害保障，身故及因意外引起的失能、住院、手術、重大燒燙傷等都有保障。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)表示，保險最重要的功能就是保障自己無法負擔的風險，意外突然降臨時可能導致無法工作而收入中斷，甚至造成失能需要長期照護，不論生活或工作都會有很大影響。因此意外險是人生的基礎防護罩，建議年輕人和中壯年族群及早用商業保險轉嫁風險，避免意外發生時侵蝕辛苦存下的儲蓄，同時可利用保險金補貼工作中斷時期的生活開銷，妥善照顧家人，防患未然之外也買一份安心，守護自己更守護家人。

邵駿崴總經理指出，有別於一般意外險大多屬於每年續約的定期險，最多只能續保到七十五歲，「康健人壽鍾愛意生終身傷害保險」滿足了消費者以有限預算提高意外保障的需求。且從保費成本和效益來看，此商品為純保障的終身意外險，因此保費更為經濟實惠，消費者能用相當於定期險的保費輕鬆獲得終身保障，最適合初出社會的年輕族群、負擔家庭經濟的三明治族群或經常出差的高階白領族群加強意外防護。

(工商 )