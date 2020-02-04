汽車汰舊換新政策貨物稅減免5萬元政策即將於 明年初屆滿，此政策成功帶動了民眾汰舊換新意願；截至去年底，中華三菱已受理22,424輛車申請。

有鑒於今年為舊換新補助實施最後一年，將吸引更多民眾換車，中華三菱祭出新年度購車優惠，即日起至2月23日前，消費者至全台中華三菱展示中心賞車，就送PCHome限量折扣碼100元。

中華三菱掀背車COLT PLUS的2020年式車款上市，安全配備全面提升，全車系標配ASC車身動態穩定系統、TCL循跡防滑控制系統、HSA陡坡起步輔助系統、ESS智慧型緊急煞車輔助系統、LED日間行車燈、光感應自動啟閉頭尾燈，2月推限時優惠價49.9萬元，舊換新只要44.9萬元，瞄準首購族。

中華三菱中型轎車GRAND LANCER，全車系標配6SRS氣囊，驚嘆型車款2月限時優惠價61.9萬元，舊換新只要56.9萬元起。

中華三菱運動休旅車OUTLANDER推出「守護一升」超值專案，全車系免費升級前駐車雷達、四門LED開門警示系統等安全系統，再享TWO-TONE式樣免加價，並提供高額60萬元零利率，舊換新限時優惠價85.5萬元起。

三菱品牌進口休旅車ECLIPSE CROSS 20年式全新到港，2月領牌提供專屬三大優惠：免費升級市值2.4萬元的日本原廠空力配件組、享五年或15萬公里保固、90萬元高額貸款優惠（限定車型）。

(工商 )