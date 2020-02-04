行政院宣布2月6日開始實施口罩實名販售，行政院長蘇貞昌今天在LINE官網提醒大家拿本人健保卡到健保特約藥局購買口罩。52個沒有健保藥局的偏鄉，則至衛生所購買，每張健保卡可以10元購買二片口罩，七天內不能重複購買。

同時實施分流，身分證字號尾數雙數在每周二、四、六購買，單數在每周一、三、五購買，周日則是大家都能購買，七天內不能重複購買。

蘇貞昌指出，獨居長者及身心障礙者需要口罩的朋友，行政院也要求地方政府的社會局跟衛生局合作，提供地方政府存有的口罩，就近、優先提供這些弱勢國人。為便利上班和行動不便的民眾，民眾可多持一張親友健保卡代為購買。僅限12歲以下的兒童健保卡可以購買兒童口罩，一樣是十元兩個。

蘇貞昌說，政府全力防治武漢肺炎疫情，請民眾多留意衛生習慣、配合政府防疫措施，其中若有造成不便，也請多多見諒。在此時此刻，他特別要懇切的呼籲，拜託大家幫忙，請把口罩留給需要的人，讓全國同胞互相體諒，彼此幫忙，一起度過難關，大家平安。

(工商 )