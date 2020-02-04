防疫照顧假不到？ 藍提政府付六成薪 14:012020/02/04 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 王育敏提出政府支付六成薪，所需經費僅需50億元左右。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨文傳會代理主委王育敏4日表示，政府應比照育嬰留職停薪的標準，給予申請防疫照顧假的勞工六成薪，避免勞工不願請、不敢請，甚至雇主不准假的情形發生。 針對所需經費問題，王育敏表示，目前全台12歲以下學童約有170萬人，家庭平均為2位孩童，有防疫照顧假需求的家庭約85萬，若以六成家庭估算，須請假的人數約為51萬人，以每人970元計算，所需經費約50億元左右，是政府緊急預備金可負擔的範圍。 (中時 ) #政府 #家庭 #防疫 #照顧 #王育敏 也許您會感興趣 推薦閱讀 永慶房產集團春節期間即成立「武漢肺炎防疫小組」全面啟動防疫作業 14:192020/01/31 財經 侯友宜視導武漢肺炎防疫演練 新北消防全力強化防疫作戰 18:312020/02/02 社會 避免群聚感染風險 苗縣學校延後、停辦寒輔 20:592020/02/02 生活 口罩之亂！國民黨建議實名領取 回歸政府體制調配 12:172020/02/03 政治 提高防疫層級 南市成立防疫因應小組 16:482020/02/03 政治 八大行業防疫大作戰 桃園酒廊出入量體溫 17:172020/02/03 社會 口罩採實名制 王育敏批：只解決搶購 沒解決不夠 22:222020/02/03 政治 公務員防疫照顧假 北市盼中央明確規範 11:122020/02/04 生活 《其他電子》金寶防疫護台，防疫照顧假半薪 11:252020/02/04 財經 《經濟》疫情影響，「防疫照顧假」打亂轉職季 11:422020/02/04 財經 政治熱門新聞 武漢台商回台 網：之前煩惱回不來、現在回來了更煩惱 - 政治 罷韓失敗對誰傷害最大？網狂洗這三個字 - 政治 蘇貞昌當初這句話如今被砲轟 網：牛皮吹破了 - 政治 7天只能買2片 蘇貞昌臉書遭洗版..日人卻這樣看 - 政治 為何每天產600萬口罩卻買不到？網曝「黃金地點」：剩一堆！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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