國民黨文傳會代理主委王育敏4日表示，政府應比照育嬰留職停薪的標準，給予申請防疫照顧假的勞工六成薪，避免勞工不願請、不敢請，甚至雇主不准假的情形發生。

針對所需經費問題，王育敏表示，目前全台12歲以下學童約有170萬人，家庭平均為2位孩童，有防疫照顧假需求的家庭約85萬，若以六成家庭估算，須請假的人數約為51萬人，以每人970元計算，所需經費約50億元左右，是政府緊急預備金可負擔的範圍。

(中時 )