緬甸交通部發給緬甸國際航空的禁飛文。（金遠東提供）

受2019新型冠狀病毒疫情影響，全球超過60個國家禁止大陸航班入境。專營東南亞旅遊市場的金遠東國際旅行社今日舉行記者會，稱緬甸民航局在2月1日發文給「緬甸國際航空」，要求即刻起停飛大陸、港澳及台灣等地的航班，導致旅行社獨家代理的「緬甸國際航空」被無預警停飛，228名旅客滯留緬甸回不來。

金遠東旅遊集團自2016年起，為響應政府「新南向」政策，積極推動東南亞等國旅遊，加上緬甸是新南向政策亟欲推動的藍海區塊，越來越多台商在緬甸布局設廠，且台灣旅客遊緬甸人數近年大幅成長，故與緬甸國際航空合作，以包機直航形式開闢「台北－曼德勒（瓦城）」直飛 4小時航程的路線，不須轉機即能輕鬆抵達，於2020年1月18日正式首航，每周六出發，但飛了3班後，2月1日早上突然接獲通知：緬甸政府以武漢冠狀病毒疫情必須取消航班為由，要求緬甸國際航空停航曼德勒往返台北的航線。

金遠東董事長陶世龍表示，昨天開工第一天，有去緬甸駐台北經濟文化辦事處敲門，整天大門深鎖，電話也打不通，沒有緬甸官方回應；這兩天也不斷求助台灣駐緬甸經濟文化辦事處，但得到的回覆竟是緬甸民航局限制緬甸籍的航空公司，是緬甸的內政事務，不便介入，但同屬緬甸，華航台北飛兩光的航線並沒有被停飛，不懂原因是什麼。

陶世龍說，變成我們客人去了回不來，預計本周六跟後續已經訂位回來的旅客，總共228人滯留在緬甸。目前正積極爭取加開航班，協助旅客返台，或是協助轉他航，經由仰光、曼谷轉機返台。

中華航空表示，每天一班桃園往返仰光的航班，一切正常。

(中時 )