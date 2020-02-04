前一波低溫影響，高雄蓮霧、番茄出現寒害災情，高市農業局宣布，截至4日上午10點統計，被害面積達61公頃，以蓮霧為主，農損累計達385.1萬元，市府要求各區公所隨時掌握災情，並持續查報，也呼籲農民注意回溫後植株養護，減少農作物損害。

高市農業局指出，受寒流過境低溫影響，全市農損以蓮霧最嚴重，損害面積達60公頃，另有約1公頃番茄出現零星寒害，總農損金額累計達385.1萬元。

農業局呼籲農友留意後續田間管理，蓮霧寒流過後成熟的果實儘快採收上市，掛幼果植株可以噴施液肥補充營養，並注意保持果園濕度、適當灌溉，掛果植株落葉嚴重的枝條應適量剪除，也要減少留果量，以減少損失。

農業局表示，這次寒流後，部分番茄田區傳出疫病發生，美濃區的植物醫生已協助疫情診斷並給予建議，呼籲番茄果實疫病可在地面鋪設稻草或覆蓋不織布、塑膠布等，阻斷病菌孢子飛濺，並架高果實，清除罹病果實後燒毀並掘深溝掩埋，千萬不要隨意棄置在溝渠中。

農業局表示，將密切注意後續寒害災情，若農民發現延遲性寒害農損，也可向所在地區公所回報。

(中時 )