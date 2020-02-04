全民總動員防疫武漢肺炎病毒，旺旺集團力挺離島澎湖，國立澎湖科技大學率先裝設4部「水神抗菌液」生成機，發揮社會大愛拋磚引玉，澎科大即日起周一至周五每天免費提供200公升抗菌水，號召澎湖鄉親齊心合力對抗病毒入侵。

旺旺集團專利研發「水神抗菌液」生成機，每台水神生成機配置18公升電解液，可製造3萬6000公升抗菌液。水神抗菌液是pH值介於5.0~6.5的微酸性次氯酸水，屬弱酸性，對於各種強力病原性細菌等具有超強抗菌效果。

多年來歷經四川汶川大地震、莫拉克颱風、八八水災、流感疫情、禽流感等天災，「水神抗菌液」生成機及時援助發揮適時功效。

這次武漢肺炎疫情迅速延燒，旺旺集團號召全民一起守護全台灣，旺旺集團董事長蔡衍明慨然捐贈全台各縣市政府「水神抗菌液」生成機器（HD240），第一批捐助100台水神生成機及1800公升電解液已陸續就定位。

旺旺集團同時捐贈澎湖縣政府及澎湖科技大學各2部「水神抗菌液」生成機，澎科大更響應行動自掏腰包再增購2部，因應開學在即的上千名學生、教職員，強化校園安全衛生品質。

日前澎科大召開防疫小組會議，訂定各項防疫工作相關防護策略及實施措施，校長翁進坪表示，新型冠狀病毒人傳人速度高，目前又無疫苗，學校防疫工作刻不容緩。

發揚旺旺集團人間大愛，澎科大也善盡社會責任，正式宣布5日起每周一至周五早上9至11時、下午3至5時，免費提供澎湖鄉親每批200公升抗菌水，落實居家防疫工作。

澎科大大聲疾呼籲請民眾酌量取用避免浪費，每次數量以200至500毫升為原則，民眾可使用不透光噴瓶至學校大門口警衛室分裝取用，抗菌液最佳時效5至7天，儲存陰涼處可達1個月。

(中時 )