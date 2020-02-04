第一批武漢台商69人由4輛遊覽車運送至台中市隔離所，警方4日凌晨在交流道接到車隊後，由環保局出動兩輛消毒車「全程作業」。（盧金足攝）

武漢台商台中隔離，盧秀燕徹夜未眠，消毒車全程噴灑「人不落地」

第一批由武漢返台的台商247人，其中69人由四輛遊覽車運送至台中市隔離所，警方4日凌晨在交流道接到車隊後，由環保局出動兩輛消毒車「全程作業」，一輛前導噴灑，一台殿後消毒，整體車程快速，迅速將台商帶進隔離所，由中央進行安置。市長盧秀燕指出，她與市府相關同仁徹夜未眠，做好準備；衛生局長曾梓展表示，台商經過檢疫隔離當中，如果發現有臨床症狀需要後送醫院的時候，就由台中市派出救護車，直接後送到醫院。

盧秀燕說，今天凌晨隔離車隊進入台中轄區，市府相關同仁徹夜未眠，全力做好準備，兩輛消毒車於車隊行進前後消毒，同時依中央指示會在隔離區派遣警力24小時維安戒備，她籲請大家多一些包容，多一些體諒，讓他們順利度過14天隔離期，讓他們可以與家人團圓。

武漢台商返台隔離地點引發關注，昨晚武漢台商搭機抵台後，今天凌晨4點多，69名台商搭乘四部遊覽車到台中市，下交流道後直駛到台中市的隔離地點，警方凌晨在交流道接到車隊後，環保局出動兩輛消毒車「全程作業」，台商完全沒有在台中市經過的轄區落地。

此外，安置隔離的地點，之前已有化學兵提早全面消毒，讓隔離期間防杜作業滴水不漏。

曾梓展表示，武漢台商部分安置在台中市隔離，快速順利完成安置後，相關配套措施，全部都是由中央負責處理，台中市府也是在飛機起飛之後，才被通知要來台中進駐，地方政府只是被告知，並沒有要台中市做特殊配合。

隔離觀察14天期間，台中市相關單位全面警戒，曾梓展說，台中市主要就是未來就台商經過檢疫隔離當中，如果發現有一些臨床症狀需要後送醫院的時候，由台中市的救護車直接做隔離後送到醫院。

(中時 )