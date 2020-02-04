武漢肺炎疫情持續延燒，截至4日在陸已有確診病例20471、共造成425死，並在全球28個地區出現病例。疫情擴散也造成口罩在世界各國出現搶購現象，特別是亞洲國家幾乎一掃而空。對此流行病專家與感染科專家警告，恐慌式搶購、甚至囤積口罩，不僅毫無根據，只會在未來數周內造成在前線的醫療人員處境更加危險。

流行病專家與感染科專家警告，恐慌式搶購、甚至囤積口罩，不僅毫無根據，只會在未來數周內造成在前線的醫療人員處境更加危險。

據美媒《CNBC》報導，不僅在亞洲國家出現口罩恐慌搶購，連在疫情暴風圈千里之外的美國與加拿大，即使確診病例合計只有16起，大型醫療用品量販店上週也出現口罩短缺；出現18起病例新加坡，有網路銷售業者將口罩價格調高至20倍。

對此，曾在2003年身處於SARS前線的倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）懷爾德-史密斯（Annelies Wilder-Smith）教授指出，如美國等疫情低風險國家仍出現口罩搶購毫無道理，人們不應該為了「以防萬一」大量囤積口罩，它們應該送往真正需要的地方。他認為，人們應該嚴肅看待疫情爆發，但無須恐慌，面對疫情威脅也無須過度反應。

美國醫學名校泛德堡大學醫學中心（ Vanderbilt University Medical Center）傳染疾病學專家沙夫納（William Schaffner）也表示，搶購到口罩只有心理上的幫助，完全不可理解。他指出，對許多美國人而言，流感奪去更多人命，但由於新型冠狀病毒對人們是未知的，他們才會想找一想方法來自保，最終造成口罩短缺。

沙夫納同時警告，如果像口罩與其他的醫療用品持續被搶購，真正需要的前線醫療人員恐處風險更高，「在美國許多防範疾病的醫療人員早已呼籲，對於個人醫療防護用具在一兩周之內恐面臨短缺表達關切」。

(中時電子報)