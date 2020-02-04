各地爆發口罩之亂，前內政部長李鴻源表示，這凸顯了防疫工作不只要防疫專家參與，也要從民眾的角度出發思考，而目前採取的對策，反而助長民眾掃貨心態，可見需要更好的方式來解決。

各地不斷發生民眾買不到口罩的亂象，凸顯了防疫工作不能只有防疫專家參與，如何與社會進行風險溝通，要從民眾的角度思考，才能提出有效的對策。政府目前的因應對策採取「不限對象、有限數量」的釋出方式販賣，反而助長預期心理的掃貨心態，實在有必要以更聰明的方式來因應。

李鴻源建議，政府必須先建立防疫物資需求的優先清單，這部分針對前述的老人幼兒學童等醫療弱勢、第一線醫療警消等應變人員、服務業人員、學校老師，必須採取足額的配給制度，讓高風險民眾與這些重要的社會服務機能提供者能安心工作。

第二是對於一般民眾有風險疑慮，如每日搭乘大眾運輸者，應該於車站隨購票或刷票進站時每卡每人每日發放一枚口罩。對於風險相對低的民眾，可於超商採取依照身分證號碼上網登記需求預購，每人每週一次的限額銷售。這樣運用分眾管理、風險導向、資訊科技輔助的方法，才能解決目前混亂的現象。

(中時電子報)