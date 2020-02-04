杭州封城 裕隆集團杭州事業單位延至10日以後開工 11:232020/02/04 工商 陳信榮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應武漢肺炎疫情，大陸杭州凌晨宣布封城，大陸事業總部在杭州的裕隆集團4日上午也宣布，裕隆集團駐杭州外派同仁延後開工到2月10日，杭州東風裕隆汽車生產線目前以接單生產，配合政府部門政策辦理。 (工商 ) #杭州 #裕隆集團 #封城 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢封城恐斷鏈 PCB族群成重災區 04:102020/01/31 證券．權證 武漢封城驚魂記 千鈞一髮到深圳 04:102020/01/31 兩岸要聞 當初沒有封嘴就不必封城 04:102020/01/31 時論廣場 大叔炫封城前返台 沒戴口罩狂噴食材被通報 08:472020/01/31 社會 陸封城遏止疫情蔓延 羅氏稱阻礙病毒診斷檢測運送 11:022020/01/31 財經 陸官方釋530 小時紀錄片、動畫、廣播劇安撫封城民眾 16:272020/01/31 娛樂 武漢封城影響飼料運送 養殖豬隻一日三餐變一餐 21:592020/01/31 財經 武漢封城難返鄉 台商現身訴慘況 13:232020/02/01 政治 台旅客遇武漢封城赴深圳搭機遭拒載 華航回應了 12:402020/02/01 財經 武漢封城水產品短缺 動物園企鵝挨餓 21:032020/02/01 兩岸 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 股市將重演SARS風暴？專家：緊盯這條線 - 財經 慘…散戶撿錯槍！花王暴漲3天 今殺停跌 - 即時 救市神速！陸股甩暴跌陰霾 早盤猛拉2％翻紅 - 財經 網驚曝專家這句話 口罩股5根漲停爆掉 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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