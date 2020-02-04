台南市政府小內閣大搬風，新任新聞及國際關係處、農業局及觀光旅遊局3位首長今日宣誓就職，市長黃偉哲期許3位新首長，勇於承擔重責，苦民所苦，與市府團隊全力以赴，尤其當前正值武漢肺炎疫情，3位新同仁加入，無論農產品進出口、觀光推展及新聞即時溝通等方面，攜手為台南市民打造幸福城市！

3位新任局處首長分別是蘇恩恩2月1擔任新聞及國際關係處處長、謝耀清2月1日擔任農業局局長、郭貞慧2月3日擔任觀光旅遊局局長。蘇恩恩歷任原台南市政府新聞及國際關係處處長、新聞室主任等職務；謝耀清歷任行政院農業委員會畜牧處處長、動植物防疫檢疫局組長等職務；郭貞慧歷任台南市臺日友好交流協會理事長、雄獅旅遊整合行銷總監等職務，3名局處首長對於相關工作領域皆有充分歷練與實務經驗。

黃偉哲上任一年來，今年市府一級主管調整幅度不小，包括經發局、農業局、社會局、環保局、觀旅局及新聞及國際關係處局處首長都異動，也引發外界關注。

黃偉哲則強調，市府人事調整是正常行政運作，每位局處首長表現都值得肯定，這波異動在合理調整範圍內，他也期勉市府團隊再接再厲，共同實踐「市政做得更好、市民過得更好」的施政目標，一起攜手打造讓市民感到幸福、感到安全、感到光榮的城市。

(中時 )