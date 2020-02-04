口罩之亂引發民眾恐慌，新北市長侯友宜4日受訪時指出，中央願意解決提出解決辦法是個態度，但從原有每人一次3片，到現在7天2片，慢性病民眾夠嗎？沒有健保的外國朋友怎麼領？配套說明一定要講清楚。侯也強調，新北市從後送、就醫到收容安置都準備好，包括排泄物處裡都有一套處理流程，就等人來，「如果口罩你交給我，我也把你做好。」

侯友宜說，過年前中央一直說口罩是足的，有4500萬個，量絕對夠，但不到短短幾天，口罩的量目前還剩下多少？另外包括現階段每天可以產出多少量，分配給第一線防疫作戰醫護人員、公務體系人員多少量 ，真正配發到民眾手上有多少量，都要講清楚說明白。

侯友宜強調，口罩最重要是源頭的管理，源頭如果管理不清楚，卻在下游末端用實名制限縮拿不到口罩，民眾疑慮會更多，心情會更亂，既然口罩充足那就把量講清楚，如果是防疫物資不足也要講清楚，大家一定會更共體時艱，互相包容，中央、地方齊心抗疫。

侯友宜更指，當初在桃園當警察局長，口罩工廠他派警察站崗清點數量，就怕數量不對，這都有一套要做。

侯友宜說，他願意打前鋒去看到問題，但把問題反映給你們就要解決，新北市從後送、就醫、收容安置都已經準備好了「就等你來」，如果口罩你交給我，他也會做到好。

另有媒體報導糞便有傳染疑慮，侯友宜表示，以前SARS就處理過，有一套處理機制，你們放心，民眾的疑慮，排泄物沒有排水系統，汙染物如何銷毀，都有一套完整作業流程，不要擔心，市府有能力處理好，中央你只要下指令，就幫你弄好。

(中時 )